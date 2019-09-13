У Києві відбувся фінал запеклого змагання мотогонщиків: фото

8 вересня на автодромі «Чайка» у Києві відбувся фінал Чемпіонату України із шосейно-кільцевих мотоциклетних перегонів, започаткований громадською організацією SBK UA. Протягом усього літа найсильніші українські мотоциклісти змагалися за звання найкращого гонщика у 4 відбірних етапах, які проходили з червня по вересень.

У запеклій та напруженій боротьбі чемпіонство у кваліфікації по класам вибороли: Костянтин Писарєв (SBK); Олександр Бичков (SSP600); Сергій Рашко (STK1000); Юрій Мірошниченко (STK600); Андрій Коломієць (Amateur-1000); Артем Анциферов (Amateur-600); Дарина Разумова (Lady); Анатолій Єфімов (Master); Артем Калінін (Junior); Максим Ковальов (SSP300).

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Окрім перегонів, глядачі мали змогу насолодитися презентацією надсучасного мотоцикла BMW HP4 RACE від представництва BMW Motorrad в Україні та розважальною програмою для дітей та дорослих від Генерального партнера – торгової марки ELF від компанії "Тотал Україна". Спільно з лабораторією "Трюки Науки" було організоване видовищне шоу для юних відвідувачів із сухим льодом та рідким азотом.

"Ми підтримуємо SBK UA протягом 2 років. Для компанії Тотал Україна та бренду ELF, що представляють міжнародний концерн Total, важливою і пріоритетною є соціальна відповідальність бізнесу. В Україні розвиток мотоспорту майже не фінансується державою, саме тому ми прийняли рішення підтримати ГО "Супербайк.юа" як організаторів Чемпіонату України з шосейно-кільцевих мотоциклетних перегонів. Чемпіонат дозволяє молодим спортсменам проявити себе спочатку на батьківщині, а згодом і на міжнародному рівні. Зараз розглядаємо можливість подальшої підтримки SBK UA", – розповів менеджер із маркетингу "Тотал Україна" Віктор Сержан.

Дорослі шанувальники пригод отримали можливість проїхатись разом зі справжнім пілотом та дворазовим майстром спорту на офіційному Safety car Alfa Romeo Gulia по швидкісному автодрому СК "Чайка", як справжні чемпіони.

Кульмінацією Чемпіонату став тест-драйв щойно презентованої ексклюзивної моделі мотоциклу BMW HP4 RACE від автосалону "Баварія" та нагородження чемпіонів та призерів цього року.