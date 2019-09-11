У Києві відбувся міжнародний матч з американського футболу

8 серпня на стадіоні "Темп" в Києві відбувся міжнародний матч з американського футболу між командами Stallions Kyiv та Hurricanes Minsk.

Матч закінчився з рахунком 23:20 на користь киян. На останніх хвилинах "Жеребцям" вдалося вийти вперед, і "Ураганам" просто не вистачило часу відігратися. При цьому гра рясніла яскравими моментами та тримала в напругу до фінального свистка.

Найкращими гравцями матчу було визнано Кирила Ревіна (Hurricanes Minsk) та Тимура Литвинова (Stallions Kyiv).

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Варто відзначити, що вперше на матчах з американського футболу в Україні використовувався великий екран для повторів та Kiss Cam. Також ця гра стала справжнім святом для відвідувачів. На матчі працювали фуд-корти авторської кухні, дітей розважали представники команди Stallions.