У Києві відбувся перший турнір з мініфутболу серед спортивних журналістів Parimatch media cup

29 вересня на території Будинку Футболу відбувся перший турнір з мініфутболу серед спортивних журналістів Parimatch media cup.

Захід зібрав активне спортивне товариство журналістів, які на полі виявили сильнішого. Вісім команд були розділені на дві групи, де зіграли по три матчі. Всього в турнірі взяли участь понад 80 осіб – представники більш ніж 20 найкращих спортивних видань країни. Модератором турніру виступив прес-аташе національної збірної України з футболу Олександр Гливінський.

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В результаті цікавої боротьби на груповому етапі в півфінал вийшли команди "ХSPORT", "ТК Футбол", "Збірна спортивних журналістів України" та збірна "Футбум-Спорт.юа". "ТК Футбол" обіграли збірну "Футбум-Спорт.юа" – 4:2, а "Збірна спортивних журналістів України" виявилася сильнішою за "ХSPORT" – 2:0. У матчі за третє місце "ХSPORT" обіграв збірну "Футбум-Спорт.юа" 5:3 та здобув бронзові нагороди турніру.

Але вся увага глядачів була прикута до фіналу. Довгий час команди вели рівну боротьбу, але в кінцівці зустрічі сильнішими виявилися гравці "Збірної спортивних журналістів України", який обіграли команду "ТК Футбол" з рахунком 2:0.

Організаційний комітет турніру визначив кращих у номінаціях.

Кращий воротар – Максим Сухенко ("ЗСЖУ")

Кращий бомбардир – Ігор Киричок ("ХSPORT")

Кращий гравець – Віталій Місюра ("ТК Футбол")

Кращий тренер – Валентин Щербачов (ЗСЖУ)

"Даний турнір – ще одна сторінка в серії спортивних заходів для медіа від Parimatch. Ми впевнені, що без спортивної преси розвиток професійного та аматорського спорту неможливо в Україні. І сьогодні ми вдячні за якісну роботу спортивних журналістів провідних українських видань", – зазначив представник TM Parimatch Вадим Місюра.

Наступний турнір Parimatch media cup відбудеться вже навесні 2020.