У Києві відбувся турнір з MMA серед дітей, спортсменів підтримав Конор МакГрегор (фото)

28 Читать новость на русском
У Києві відбувся турнір з MMA серед дітей, спортсменів підтримав Конор МакГрегор (фото)

Турнір по MMA серед дітей відбувся в Києві. Головною несподіванкою для дітей стала зустріч з легендою ММА – ірландським бійцем Конором МакГрегором.

У дитячому турнірі взяло участь понад 30 юних спортсменів від 11 до 13 років. Діти змагалися з відмінним бойовим настроєм і проявили максимальну волю до перемоги. 

Великим сюрпризом для дітей стала мотиваційна зустріч з Конором МакГрегом. Титулований боєць привітав учасників і відповів на їхні запитання. Зокрема, Конор розповів про свої перші змаганнях і про складнощі, які загартували його характер та допомогли йому стати тим, ким він є сьогодні.

Читайте також: Конор МакГрегор в Києві: оцінив Ломаченка, дізнався про Зеленського, похвалив котлети

"Сила – це завжди велика відповідальність. Відповідальність полягає в тому, щоб прищепити нашим дітям розуміння гуманістичних цінностей, рівності та поваги до всіх", – зазначив на зустрічі Конор МакГрегор.

Читайте також: Конор МакГрегор повертається – наступний бій буде вже у 2020 році

Захід був організований UF MMA і Parimatch Foundation. Турнір ММА покликаний популяризувати спорт в дитячому середовищі та розкрити потенціал кожного спортсмена. Організатори планують продовження подібних турнірів в інших містах України.

blog_ava
Арахамія і Дубінський пройшли перевірку на детекторі брехні: головні тези
сьогодні
7967
Теги: Спорт Конор МакГрегор MMA Змішані єдиноборства
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Сент-Етьєн – Олександрія: онлайн-трансляція матчу Ліги Європи
сьогодні 19:15 Сент-Етьєн – Олександрія: онлайн-трансляція матчу Ліги Європи
Юрій Семенюк 14
Трансфер Ярмоленка: ФІФА розпочала справу проти "Динамо" та "Боруссії"
сьогодні 18:18 Трансфер Ярмоленка: ФІФА розпочала справу проти "Динамо" та "Боруссії"
Юрій Семенюк 392
Сент-Етьєн – Олександрія: анонс матчу ліги Європи
сьогодні 16:40 Сент-Етьєн – Олександрія: анонс матчу ліги Європи
Ігор Саджениця 115
Яка нормальна людина стане у ворота, щоб в неї кидали шайбою, – регбістка та хокеїстка Козачук
сьогодні 16:00 Яка нормальна людина стане у ворота, щоб в неї кидали шайбою, – регбістка та хокеїстка Козачук
Станіслав Безушко 131
ФІФА розширила Клубний Кубок світу: на першість поїдуть 8 команд з Європи
сьогодні 12:55 ФІФА розширила Клубний Кубок світу: на першість поїдуть 8 команд з Європи
Юрій Семенюк 372
Новини
Більше новин
Залиште відгук