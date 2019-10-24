У Києві відбувся турнір з MMA серед дітей, спортсменів підтримав Конор МакГрегор (фото)

Турнір по MMA серед дітей відбувся в Києві. Головною несподіванкою для дітей стала зустріч з легендою ММА – ірландським бійцем Конором МакГрегором.

У дитячому турнірі взяло участь понад 30 юних спортсменів від 11 до 13 років. Діти змагалися з відмінним бойовим настроєм і проявили максимальну волю до перемоги.

Великим сюрпризом для дітей стала мотиваційна зустріч з Конором МакГрегом. Титулований боєць привітав учасників і відповів на їхні запитання. Зокрема, Конор розповів про свої перші змаганнях і про складнощі, які загартували його характер та допомогли йому стати тим, ким він є сьогодні.

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"Сила – це завжди велика відповідальність. Відповідальність полягає в тому, щоб прищепити нашим дітям розуміння гуманістичних цінностей, рівності та поваги до всіх", – зазначив на зустрічі Конор МакГрегор.

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Захід був організований UF MMA і Parimatch Foundation. Турнір ММА покликаний популяризувати спорт в дитячому середовищі та розкрити потенціал кожного спортсмена. Організатори планують продовження подібних турнірів в інших містах України.