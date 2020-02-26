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У Києві юні футболісти перекрили вулицю біля будинку Віталія Кличка – фото

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Футболісти перекрили вулицю Києва / ТСН

У Києві діти-вихованці спорткомплексу "Восход" разом з батьками та тренерами перекривали вулицю Богдана Хмельницького – вони ходили пішохідним переходом.

Акція тривала всього близько 10 хвилин, однак спричинила справжній транспортний колапс у центрі столиці, пише ТСН.

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Учасники акції занепокоєні тим, що їхній клуб можуть знищити, а на його місці побудують нові багатоповерхівки.


Акція протесту ФК "Восход" / Фото: ТСН

26 лютого у Господарському суді Києва мало відбутись судове засідання щодо перегляду результатів торгів, через які клуб перейшов до приватних рук. Однак засідання не відбулося через неявку прокурора. Тому захисники клубу пішли з протестом до будинку, де мешкає мер Києва.

  • Конфлікти за територію спорткомплексу "Восход" тривають кілька років. У квітні 2019 року уночі невідомі вдерлися до спортивного комплексу на лівому березі столиці, зачинились усередині і почали все трощити. І це був не перший напад на комплекс.
  • Його будівля колись належала заводу, а нині за право власності тривають суди між юристами комплексу та приватною компанією.
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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Новини Спорту Дороги Віталій Кличко Новини Києва Спорт Футбол
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