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У клубі Бундесліги виявили спалах коронавірусу після відновлення тренувань

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Коронавірус у ФК "Кельн"
Коронавірус у ФК "Кельн" / Getty Images

Клуб німецької Бундесліги "Кельн" не зміг уникнути поширення коронавірусу попри дотримання суворих заходів безпеки.

У клубі було зафіксовано відразу три випадки зараження коронавірусом після виходу команди з карантину та відновлення тренувального процесу. Про це повідомляється на офіційному сайті клубу.

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Імена тих, хто підхопив хворобу, не називаються. Проте наголошується, що виражені симптоми коронавірусу у них не проявляються. Всі троє будуть знаходитися в режимі домашньої самоізоляції протягом наступних 14 днів.

У заяві наголошується, що незважаючи на виявлений у клубі спалах коронавірусу, команда продовжить підготовку до відновлення сезону, який у Німеччині був призупинений у середині березня.

  • Бундесліга може стати першим топ-чемпіонатом, який відновить матчі. Очікувалося, що це станеться 9 травня, але німецький уряд вирішив зачекати із затвердженням офіційної дати.
  • Станом на 2 квітня у Німеччині кількість підтверджених випадків коронавірусу перевищила 164 тисячі осіб. Загалом від коронавірусу вже видужали 75% хворих – понад 123 тисячі пацієнтів.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Новини Спорту Спорт Коронавірус COVID-19 Бундесліга Футбол
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