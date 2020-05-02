У клубі Бундесліги виявили спалах коронавірусу після відновлення тренувань

Клуб німецької Бундесліги "Кельн" не зміг уникнути поширення коронавірусу попри дотримання суворих заходів безпеки.

У клубі було зафіксовано відразу три випадки зараження коронавірусом після виходу команди з карантину та відновлення тренувального процесу. Про це повідомляється на офіційному сайті клубу.

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Імена тих, хто підхопив хворобу, не називаються. Проте наголошується, що виражені симптоми коронавірусу у них не проявляються. Всі троє будуть знаходитися в режимі домашньої самоізоляції протягом наступних 14 днів.

У заяві наголошується, що незважаючи на виявлений у клубі спалах коронавірусу, команда продовжить підготовку до відновлення сезону, який у Німеччині був призупинений у середині березня.

Бундесліга може стати першим топ-чемпіонатом, який відновить матчі. Очікувалося, що це станеться 9 травня, але німецький уряд вирішив зачекати із затвердженням офіційної дати.

Станом на 2 квітня у Німеччині кількість підтверджених випадків коронавірусу перевищила 164 тисячі осіб. Загалом від коронавірусу вже видужали 75% хворих – понад 123 тисячі пацієнтів.

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