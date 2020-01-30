У команді чемпіона WBC зробили гостру заяву про Ломаченка

Промоутер Едді Хірн переконаний, що компанія Top Rank намагається убезпечити Василя Ломаченка від втрати титулу WBC. Ломаченко співпрацює з промоутерською компанією Top Rank, главою якої є Боб Арум.

На думку Хірна, Ломаченка зробили "франчайзинговим" чемпіоном WBC, щоб він не втратив пояс. Боб Арум начебто хоче, щоб всі титули були в боксерів Top Rank.

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Що відомо про статус "франчайзингового" чемпіона? WBC надала цей статус Ломаченку у жовтні 2019 року. Статус дозволяє боксеру уникати обов'язкових поєдинків проти претендентів на титул WBC. Після того, як Василь отримав цей статус, пояс WBC перейшов до Девіна Хейні.

За словами Хірна, який є промоутером Хейні, вони вибрали шлях WBC, щоб зустрітися з Ломаченком. "Тому рішення присвоїти Василю статус "франчайзингового" чемпіона WBC нас розчарувало", – цитує Хірна Boxing News 24.

Хірн переконує, що Хейні хоче створити спадщину, тому прагне зустрітися з найкращими боксерами, зокрема – Ломаченком.

Ми сподівалися, що переможець бою Ломаченко – Кемпбелл битиметься з Девіном Хейні, але замість цього вони вирішили захистити Василя від втрати титулу. Ломаченко не хоче, щоб його захищали, але люди навколо нього говорять: "Ні, ми не хочемо цього бою",

– переконаний Хірн.

На думку Едді Хірна, поєдинок Хейні – Ломаченко принесе багато грошей. "Однак Арум хоче утримувати титули в Top Rank. Через це Ломаченко збирається битися з Лопесом", – резюмував Хірн.

Статистика Хейні: 24 бої, 24 перемоги, 15 – нокаутом.