У команду Усика увійшов новий фахівець: фото

Український абсолютний чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик запросив до своєї команди нового фахівця.

В Олександра, який переходить в суперважку вагу, з'явився новий тренер з фізпідготовки.

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Відтепер з українським чемпіоном буде працювати випускник Національного університету фізичної культури і спорту України Сергій Пуцов.

Пуцов є головним тренером у клубі "Дисципліна", а також програмний директор у TORWOD.

Раніше олімпійський чемпіон почав виконувати силові вправи зі штангою.

Наступний бій українець проведе у суперважкій ваговій категорії. Серед можливих суперників – росіянин Олександр Повєткін. Бій може відбутися у США.

Також на бій з українцем претендує досвідчений фінський боксер Роберт Хеленіус. Точно наступним суперником Усика не буде Ентоні Джошуа. За словами промоутера британця, такий поєдинок може відбутися наступного року.

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