У команду Усика увійшов новий фахівець: фото
Український абсолютний чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик запросив до своєї команди нового фахівця.
В Олександра, який переходить в суперважку вагу, з'явився новий тренер з фізпідготовки.
Читайте також: Відомий тренер пророкує Усику видатну кар'єру в суперважкій вазі
Відтепер з українським чемпіоном буде працювати випускник Національного університету фізичної культури і спорту України Сергій Пуцов.
Пуцов є головним тренером у клубі "Дисципліна", а також програмний директор у TORWOD.
Раніше олімпійський чемпіон почав виконувати силові вправи зі штангою.
Наступний бій українець проведе у суперважкій ваговій категорії. Серед можливих суперників – росіянин Олександр Повєткін. Бій може відбутися у США.
Також на бій з українцем претендує досвідчений фінський боксер Роберт Хеленіус. Точно наступним суперником Усика не буде Ентоні Джошуа. За словами промоутера британця, такий поєдинок може відбутися наступного року.