У конфлікті між Україною та Росією винен Порошенко, – екс-гравець "Динамо"

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Олександр Алієв
Олександр Алієв / Imago

Відомий у минулому футболіст "Динамо" й збірної України Олександр Алієв поділився думкою про перехід українських футболістів у російські клуби. Алієв не вбачає нічого поганого в тому, що українці їдуть у Росію, а винним у конфлікті між країнами назвав Петра Порошенка.

Алієв в інтерв'ю "Європспорту" прокоментував критику екс-тренера збірної України та "Динамо" Йожеф Сабо на адресу українців, які грають у Росії. Зокрема, Сабо розкритикував Євгена Селезньова, Ярослава Ракіцького та Івана Ордця.

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Я підтримую футболістів, які зробили такий вибір. Політика – політикою, а сім'ю хто годуватиме? Нехай тоді Сабо забезпечує їх дітей. Будь-який футболіст хоче красиво одягатися, їздити на дорогих машинах – чому вони як професіонали повинні від цього відмовлятися

Політики повинні займатися своєю справою, а спортсмени своєю. Зараз багато зомбованих людей живе як в Україні, так і Росії. Я вважаю, що в конфлікті між країнами винен Порошенко (Петро Порошенко – президент України з 2014 до 2019 року, – Спорт24) з його гаманцем,
– сказав футболіст.

Також футболіст прокоментував рівень зарплат футболістів, який, за його словами, став нижчим.

Я можу тільки здогадуватися, але Україну давно розікрали, тому рівень футболу й зарплат сильно впав. Про що говорити, якщо ми вугілля купуємо в ПАР. У країні є два контингенти людей: жебраки і мільярдери, а середнього класу майже немає.

Можливо, з приходом Зеленського щось зміниться – все-таки за нього проголосувало 73% виборців. Я знаю Володимира (Зеленського, – Спорт24) особисто – ми часто були гостями "95-го кварталу" та багато спілкувалися. Вірю, що така порядна людина й лідер дасть імпульс до виходу з кризи,
– резюмував Алієв.

34-річний Алієв значну кар'єру футболіста провів у київському "Динамо". Також Олександр грав у Росії за "Локомотив" у 2010 році та за "Анжи" 2014/2015 роки. В активі гравця 28 матчів і 6 забитих м'ячів за національну збірну України. У 2015 році Алієв виступав за "Рух" Винники, після чого почав грати за аматорські команди. Також Олександр розпочав тренерську кар'єру.

На цей момент у чемпіонаті Росії з українців виступають Ярослав Ракіцький ("Зеніт"), Іван Ордець ("Динамо"), Олег Данченко ("Рубін") та Денис Кулаков ("Урал"). Перші троє переїхали до Росії у 2019 році з донецького "Шахтаря". Кулаков також свого часу виступав за "гірників".

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Теги: Спорт Футбол Новини Спорту
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