У лідера збірної України народилася донька: опубліковано милі фото

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Руслан Маліновський став батьком
Руслан Маліновський став батьком / dynamo.kiev.ua

У півзахисника збірної України Руслана Маліновського і його дружини Роксани у середу, 13 листопада, народилася донька.

Новонароджену назвали Олівія. Про це повідомила дружина гравця в своєму Instagram.

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Також на знімках зображений Руслан, який тримає новонароджену дочку на руках. Вийшло дуже мило і зворушливо.

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко в зв'язку з поповненням в сім'ї надав Маліновському кілька днів відпочинку. Руслан повинен прибути в розташування національної команди до матчу проти Сербії.

У нинішньому сезоні 26-річний Маліновський зіграв в 14 матчах за "Аталанту" і забив один м'яч у ворота "Манчестер Сіті" в Лізі чемпіонів. Гравцем італійського клубу українець став влітку після переходу з "Генка".

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Автор: Вісент Луїс
Теги: Спорт Футбол Руслан Маліновський
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