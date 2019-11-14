У лідера збірної України народилася донька: опубліковано милі фото
У півзахисника збірної України Руслана Маліновського і його дружини Роксани у середу, 13 листопада, народилася донька.
Новонароджену назвали Олівія. Про це повідомила дружина гравця в своєму Instagram.
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Також на знімках зображений Руслан, який тримає новонароджену дочку на руках. Вийшло дуже мило і зворушливо.
Головний тренер збірної України Андрій Шевченко в зв'язку з поповненням в сім'ї надав Маліновському кілька днів відпочинку. Руслан повинен прибути в розташування національної команди до матчу проти Сербії.
У нинішньому сезоні 26-річний Маліновський зіграв в 14 матчах за "Аталанту" і забив один м'яч у ворота "Манчестер Сіті" в Лізі чемпіонів. Гравцем італійського клубу українець став влітку після переходу з "Генка".
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