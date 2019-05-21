У Лігу Європи пробилася команда студентів з Уельсу

За підсумками чемпіонату Уельсу в попередньому кваліфікаційному раунді Ліги Європи сезону 2019/2020 зіграє студентська команда.

За "Кардіфф Метрополітан" виступають студенти університету Кардіффа, які спеціалізуються на спортивній психології, тренерській діяльності, аналізу продуктивності спортсменів й інших аналогічних спеціальностях.

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У фіналі плей-офф за останню путівку в єврокубки вони обіграли "Бала Таун". Основний і додатковий час матчу завершився з рахунком 1:1, тому сильнішого виявили в серії пенальті.

Uchafbwyntiau | Highlights@BalaTownFC 1-1 @CardiffMetFC (W.A.Y)



Met Caerdydd yn ennill 1-3 ar giciau o'r smotyn.



Rownd Derfynol Gemau Ail Gyfle UG Cymru pic.twitter.com/miilarVdvE — Sgorio (@sgorio) 20 мая 2019 г.

Титул чемпіона Уельсу захистив "Нью-Сейнтс".