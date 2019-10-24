У Ломаченка забрали титул WBC, українець став "франчайзинговим" чемпіоном

Український боксер Василь Ломаченко став "франчайзинговим" чемпіоном за версією WBC у легкій вазі. Через це американець Девін Хейні переведений зі статусу "тимчасового" чемпіона в повноцінного.

Українець став тільки другим боксером, якого WBC наділила статусом "франчайзингового" чемпіона. Першим статус було надано мексиканцю Саулю Альваресу.

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Ломаченко став "франчайзинговим" чемпіоном за версією WBC / Фото: WBC

Коли Ломаченко завоював титул WBC?Василь здобув титул WBC у легкій вазі 31 серпня у Лондоні. Ломаченко переміг місцевого боксера Люка Кемпбелла у поєдинку за вакантний титул WBC.

Що таке "франчайзинговий чемпіон"?

Це не новий пояс і не новий чемпіонат. Це позначення бійця за досить специфічним критеріям – легендарного чемпіона декількох вагових категорій. Першим "франчайзинговим чемпіоном" було названо Сауля Альвареса.

Франшиза – це позначення, яке не підлягає передачі. Якщо інший боксер переможе "франчайзингового чемпіона", то він не станете ним. "Франчайзинговим чемпіоном" може стати елітний боєць, який відіграє важливу роль у боксі. Цей статус надає боксерська рада WBC. У кожному поєдинку боксер представляє організацію.

Після закінчення кар'єри "франчайзинговий" чемпіон стає "почесним" чемпіоном WBC. Також рада буде погоджувати кожного опонента такого боксера з його промоутером.