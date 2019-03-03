У Лос-Анджедесі встановили пам'ятник Девіду Бекхему: фото та відео

Легендарному футболісту Девіду Бекхему ще за життя встановили пам'ятник у Лос-Анджелесі. Монумент на його честь розмістили перед стадіоном, на якому грає команда "Лос-Анджелес Гелексі".

На відкриття статуї Девід Бекхем прибув зі своєю дружиною Вікторією.

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"Всі мої слова подяки – вам, вболівальники. Коли я тільки переїхав в Лос-Анджелес, мені сказали, що це місто, в якому здійснюються мрії. Що ж, Лос-Анджелес, сьогодні моя мрія здійснилася. Величезне вам дякую", – заявив Бекхем під час урочистої церемонії відкриття.

Відео церемонії відкриття пам'ятника Бекхему

Бекхем став першим футболістом з МЛС (Major League Soccer (MLS), вища ліга чемпіонату США та Канади), якому встановили пам’ятник.

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Відкриття відбулося перед матчем "Гелексі" проти "Чикаго". Господарі здобули вольову перемогу завдяки голу Златана Ібрагімовіча.

Відеоогляд матчу Лос-Анджелес Гелексі – Чикаго Файр

Бекхем виступав за "Гелексі" з 2007 до 2012 року. І двічі став чемпіоном МЛС у складі команди. Для того, щоб команда могла підписати контракт з них, довелося змінити правила ліги щодо рівня зарплати гравців – клубам дозволили підписувати "суперзірок", зарплати яких перевищували встановлений ліміт. Згодом ця поправка стала відомою як "правило Бекхема". Таким чином клуби з США та Канади змогли підписати чимало відомих футболістів з європейських чемпіонатів, заманивши їх великою зарплатою.

Девід Бекхем закінчив кар’єру футболіста влітку 2013 року. Зараз він є співвласником футбольного клубу в Маямі, який має розпочати виступити в МЛС у 2020 році.