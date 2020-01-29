24 канал техно lifestyle Здоровʼя дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar покер
more

У Львові бетонний стовп впав на автомобіль екстренера Ломаченка і Усика – відео

1039 Читать новость на русском
Стовп впав на автомобіль Дмитра Сосновського / Фото: Віталій Курка

Автомобіль екстренера збірної України з боксу Дмитра Сосновського постраждав внаслідок падіння електроопори.

24 канал писав, що у Львові на вулиці Науковій зранку, 28 січня, обвалилися дві електроопори. Одна з них розчавила легковий автомобіль.

До слова: Авто в’їхало у зупинку з людьми в центрі Львова: фото

Як виявилося, це авто належало Дмитру Сосновському, який готував збірну України з боксу до Олімпіади-2012 у Лондоні. Тоді золоті медалі вибороли Олександр Усик та Василь Ломаченко.

Я їхав спокійно, а тут стовп упав на тролейбус. Я призупинився, а машини об’їжджали тролейбус. Я їхав за машинами. Бус переді мною проїхав, а я пригальмував. Тоді другий стовп впав на мій автомобіль Mitsubishi,
– розповів Сосновський у інтерв'ю Zaxid.net.

Внаслідок пригоди водій не постраждав, однак автомобіль зазнав значних пошкоджень.

Електропори впали на легковик і тролейбус на Науковій: дивіться відео

 

Олена Зеркаль перейшла до "Нафтогазу": біографія дипломатки
сьогодні
12423
Автор: Вісент Луїс
Теги: Спорт Новини Спорту Бокс Новини Львова Аварії та ДТП Олександр Усик Василь Ломаченко
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
сьогодні 15:27 Пауло Коельйо писав дитячу книгу з Кобі Браянтом, але видалив чернетку після його загибелі
Ігор Саджениця 133
сьогодні 13:34 Стежу за Луніним і бажаю успіхів, – Зідан розповів про оренду українця
Юрій Семенюк 136
сьогодні 08:47 Ібрагімовіч відзначився за "Мілан" у грі кубка – відеоогляд гольового матчу проти "Торіно"
Ігор Саджениця 542
28 січня 20:33 Бойко втікав від Мілевського на тренувальних зборах: причина конфлікту (відео)
Юрій Семенюк 4891
28 січня 12:39 Я не вчу тебе, а переживаю за тебе, – Михайличенко поговорив з Мілевським
Вісент Луїс 1237
Новини
Більше новин
Залиште відгук