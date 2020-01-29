У Львові бетонний стовп впав на автомобіль екстренера Ломаченка і Усика – відео

Автомобіль екстренера збірної України з боксу Дмитра Сосновського постраждав внаслідок падіння електроопори.

24 канал писав, що у Львові на вулиці Науковій зранку, 28 січня, обвалилися дві електроопори. Одна з них розчавила легковий автомобіль.

До слова: Авто в’їхало у зупинку з людьми в центрі Львова: фото

Як виявилося, це авто належало Дмитру Сосновському, який готував збірну України з боксу до Олімпіади-2012 у Лондоні. Тоді золоті медалі вибороли Олександр Усик та Василь Ломаченко.

Я їхав спокійно, а тут стовп упав на тролейбус. Я призупинився, а машини об’їжджали тролейбус. Я їхав за машинами. Бус переді мною проїхав, а я пригальмував. Тоді другий стовп впав на мій автомобіль Mitsubishi,

– розповів Сосновський у інтерв'ю Zaxid.net.

Внаслідок пригоди водій не постраждав, однак автомобіль зазнав значних пошкоджень.

Електропори впали на легковик і тролейбус на Науковій: дивіться відео