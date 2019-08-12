У Львові під час матчу "Карпат" включили пісню Тіматі Moscow Never Sleeps: відео

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Під час матчу "Карпат" у Львові включили пісню Тіматі
Під час матчу "Карпат" у Львові включили пісню Тіматі / Євген Кравс

Неприємний інцидент трапився перед початком домашнього матчу львівських "Карпат". На стадіоні включили пісню російського виконавця Тіматі та Dj Smash Moscow Never Sleeps, у яких є слова "Я люблю тебя, Москва, люблю тебя".

Цей інцидент помітив редактор видання Tribuna Олег Щербаков, який і записав звучання цієї пісні на стадіоні.

До слова: "Карпати" вдома в меншості зіграли внічию з "Маріуполем"

Варто нагадати, що сам ТІматі є великим прихильником президента Росії Володимира Путіна та його окупаційної політики. А також лідера Чечні Рамзана Кадирова. Свого часу українські футболісти потрапили у скандал через лайки під постами цього російського виконавця.

На це повідомлення одразу відреагував виконавчий директор "Карпат" Ростислав Ящишин.

"Насамперед, звичайно, треба вибачитися. А потім знайти, хто це зробив. Така лажа не має пройти безнаказано", - пообіцяв Ростислав Ящишин.

 

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Теги: Спорт Новини Спорту Футбол ФК Карпати Новини Львова
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