У Львові стартував нацвідбір до "Ігор нескорених": мотивуючі фото та відео

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Вони захищали державу від агресора і заплатили високу ціну власним здоров'ям, а зараз прагнуть представити Україну на спортивному фронті. У Львові стартував національний відбір до "Ігор нескорених" – змагань для військовослужбовців та ветеранів, які зазнали травм і поранень.

Перший етап тестувань зібрав понад півсотні людей.

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Учасники мають змогу перевірити себе у шести видах спорту. Після Львова відбудуться етапи тестувань в Одесі та Києві. Згодом у столиці проведуть фінальні змагання, де сформують збірну України із 20 атлетів. А міжнародний етап змагань Invictus Games відбудеться у Гаазі.

Що таке "Ігри нескорених"?Міжнародні спортивні змагання в паралімпійському стилі, які у 2014 році заснував британський принц Гаррі. Мета змагань – честь військових ветеранів, підтримка їх реабілітації та адаптаційна допомога людям, які були поранені та втратили здоров'я під час військової служби.

Дивіться фото з відбору учасників у Львові: 


Олександр Ваник пішов боронити Україну в 2014 році. Воював у складі батальйону "Донбас" та 30-ї бригади. Звільняв Попасну, Лисичанськ. В Іловайську отримав уламкове поранення, пережив контузію.

Шість днів з побратимом з оточення виходили з Іловайська. Вдвох вийшли. Пройшли майже всю Донецьку область. Бачили всю російську армію: нереальні колони, дуже багато техніки, людей,
– розповів він.

Профільним видом Олександр обрав велоспорт, бо захоплювався ним ще у мирний час. Тепер ж це хобі допомагає йому в реабілітації.

Олександр Ваник
Олександр Ваник

Ігор Галушка – один із "Янголів Інститутської". В лютому 2014 року виносив з-під обстрілу поранених майданівців.

Ігор Галушка
Ігор Галушка під час тренування

Потім пішов у АТО, де отримав кулю снайпера в голову, рятуючи побратима. Ігор пережив 12-годинну операцію, заново вчився ходити й говорити.

Я собі сказав: я мушу, я хочу попасти в збірну, виступити за Україну. І показати, шо з моїм пораненням це реально,
– наголосив чоловік.

Зазначимо, що у 2018 році на "Іграх нескорених" у Сіднеї українці здобули рекордну для країни кількість медалей. За тиждень наші спортсмени 20 разів піднімалися на п'єдестал в Австралії. 

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Теги: Новини України Спорт Новини Спорту Ігри нескорених
Джерело: 24 канал
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