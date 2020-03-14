У МакГрегора через коронавірус померла тітка

В ірландського бійця Конора МакГрегора через пандемію коронавірусу померла тітка. Про це розповів сам боєць.

Ексчемпіон UFC у двох дивізіонах повідомив, що декілька днів тому мав оголосити світові про пожертвування на одному із телеканалів у США. Саме тоді йому повідомили сумну звістку

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Я взяв з собою всю сім'ю, цей виступ були готові транслювати всі ранкові ток-шоу у США. Мені подзвонили і повідомили, що моя улюблена маленька тітонька Енн померла. Моя бідна доброзичлива тітонька. Сестра моєї мами,

– написав Конор в інстаграмі.

Ірландець написав, що через коронавірус люди отримають хороші звички. Зокрема, гігієна рук та не торкання до власного обличчя.

"Спочивай з миром, Енн Мур, я люблю тебе", – додав МакГрегор.

Коронавірус у світі

Станом на 14 березня від вірусної пневмонії, яку спровокував коронавірус, померли 5 429 людей. Загальна кількість інфікованих – 145 369 осіб по всьому світу. Одужали понад 71 тисяча людей.

В Україні від коронавірусу 13 березня померла перша людина – жінка з Радомишля. У Радомишлі та Чернівецькій області ввели надзвичайний стан. Наразі в Україні ще двоє людей залишаються хворими на коронавірус.

Україна з 15 березня закриває усі наземні кордони, а також із 17 березня на два тижні зупиняє авіасполучення. В Україну буде заборонено в'їжджати іноземцям.

Українці, які прибуватимуть з тих країн, де епідемія коронавірусу, відправлятимуть на обсервацію.

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