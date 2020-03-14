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У МакГрегора через коронавірус померла тітка

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Конор МакГрегор / GETTY IMAGES

В ірландського бійця Конора МакГрегора через пандемію коронавірусу померла тітка. Про це розповів сам боєць.

Ексчемпіон UFC у двох дивізіонах повідомив, що декілька днів тому мав оголосити світові про пожертвування на одному із телеканалів у США. Саме тоді йому повідомили сумну звістку

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Я взяв з собою всю сім'ю, цей виступ були готові транслювати всі ранкові ток-шоу у США. Мені подзвонили і повідомили, що моя улюблена маленька тітонька Енн померла. Моя бідна доброзичлива тітонька. Сестра моєї мами,
– написав Конор в інстаграмі.

Ірландець написав, що через коронавірус люди отримають хороші звички. Зокрема, гігієна рук та не торкання до власного обличчя.

"Спочивай з миром, Енн Мур, я люблю тебе", – додав МакГрегор.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ireland you amazing, amazing country. I believe we have this virus contained. And through this containment, we actually may have gone and contained them all. The good habits we will have now gained from this wild covid-19 attack will see us too strong in future. Hand hygiene. Touching of own face hygiene. Consistent thorough cleaning of handled areas hygiene. What we should really be all doing anyway. I have always been on with my hand hygiene. But not enough. If I think of all the people approaching to shake hands and what not. I often get people say to me please I don’t want a picture, just let me shake your hand. And I’m like yes friend thank you. As it’s more efficient than taking a full picture. But it’s too careless. And too frequent. Touching my own hand to my face as well. Too unaware of the frequency I’d do it. Until now. I’d train my ass off, to the point of low immunity. It’s inevitable with the intensity of the training. The immune system will be tested. I would float around in this manner, and always end up catching little colds and flus. I feel bullet proof right now though! I’m switched on like a motherfucker now. Stay vigilant on our personal hygiene people. And our personal space. God speed to us all ️ We are not there yet but we are well on our way. On our way in a big way! To the people of the world. We will do this! We are doing this! It’s done. We did it. Congratulations! Oh And it’s summer time now too. Wow! Oh and Who am I fighting. ... These photos are from a few days ago at a studio in Dublin’s City centre. I was to announce to the world my @properwhiskey donation to @Tunnel2Towers. A great day! A proud day, I brought my family with me to the studio. Sitting in the chair about to beam live to all the U.S morning talk shows, I get a phone call telling me that my lovely little auntie Anne had passed away. I couldn’t go live anymore. My poor little friendly loving auntie. My mother’s sister. This stupid fucking virus. What the fuck is happening. I took my family to bull island. Looked out at the sea. Took a deep breath. Thank fuck! Lord thank you Stay tight people! We are all we got ️ Rest in Peace Anne Moore I love you

Допис, поширений Conor McGregor Official (@thenotoriousmma)

Коронавірус у світі

  • Станом на 14 березня від вірусної пневмонії, яку спровокував коронавірус, померли 5 429 людей. Загальна кількість інфікованих – 145 369 осіб по всьому світу. Одужали понад 71 тисяча людей.
  • В Україні від коронавірусу 13 березня померла перша людина – жінка з Радомишля. У Радомишлі та Чернівецькій області ввели надзвичайний стан. Наразі в Україні ще двоє людей залишаються хворими на коронавірус.
  • Україна з 15 березня закриває усі наземні кордони, а також із 17 березня на два тижні зупиняє авіасполучення. В Україну буде заборонено в'їжджати іноземцям.
  • Українці, які прибуватимуть з тих країн, де епідемія коронавірусу, відправлятимуть на обсервацію.

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Автор: Михайло Гема
Теги: MMA Змішані єдиноборства Конор МакГрегор Новини Спорту Спорт
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