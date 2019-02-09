У мами Кріштіану Роналду виявили страшну хворобу

Мати п'ятиразового володаря "Золотого м'яча" португальця Кріштіану Роналду повідомила про те, що бореться зі страшним захворюванням – раком молочної залози.

Долреш Авейру зізналась у своїх проблемах одному з португальських каналів перед тим, як полетіти в Італію на 34-річчя свого сина.

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"Мені зробили операцію на іншій частині грудей в Мадриді, я пройшла променеву терапію, і тепер борюся за своє життя", – сказала жінка.

Вперше подібний діагноз був поставлений жінці в 2007 році: тоді лікарі видалили пухлину, а португалець пожертвував 100 тисяч фунтів стерлінгів госпіталю, в якому вона проходила лікування.

Спорт 24 писав, що Роналду заплатить штраф 18,8 млн євро і отримає 23 місяці умовно за ухилення від сплати податків в Іспанії під час виступу за "Реал".

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Також Кріштіану Роналду звинувачується у справі про згвалтування. Американка Кетрін Майорга з Лас-Вегаса повідомила німецькому виданню Der Spiegel, що її згвалтував Кріштіану Роналду в 2009 році. Одразу після згвалтування Роналду заплатив жінці 375 тисяч доларів за мовчання. Однак у 2017 році її адвокат заявив, що договір не є дійсним. Сам Роналду усі звинувачення відкидає та називає їх фейком.

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