У "Манчестер Сіті" визначилися, чи продовжувати контракт із Зінченком

Футболіст збірної України та "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко погодив новий контракт з англійським клубом.

Як повідомляє портал Goal.com, про новий контракт незабаром повинні оголосити офіційно.

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Про деталі угоди між українським футболістом та "Манчестер Сіті" наразі не повідомляють.

"Містяни" раніше відмовилися від ідеї підписання нового лівого захисника, вирішивши зробити ставку на дует Зінченка і француза Бенжамена Менді. Останній майже не грав у цьому сезоні через травму.

У нинішньому сезоні Зінченко взяв участь у 26 матчах "Сіті" у всіх турнірах, забивши 1 гол і віддавши 5 результативних передач.

Восени та взимку було багато інформації про те, що Зінченко залишиться у Манчестері до літа й буде проданий. Серед претендентів на Олександра називали італійське "Наполі" та турецькі клуби.

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