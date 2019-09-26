У Маріуполі вирішили не дотримуватися регламенту: футболіст "Динамо" пожалівся після важкої гри
Захисник "Динамо" Олександр Караваєв після важкої гри проти "Маріуполя" у чемпіонаті України пожалівся на стан газону. "Біло-сині" перемогли "азовців" з рахунком 1:0.
Після матчу Караваєв заявив, що газон не поливали перед грою, тим самим "Маріуполь" порушив регламент чемпіонату.
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Тут ніколи особливо не поливають газон, хоча, наскільки я знаю, навіть у регламенті є вимога про полив поля перед матчем та в перерві. Але в Маріуполі вирішили не дотримуватися регламенту… Ми виходимо на поле, робимо свою справу. Головне, що ми виграли цей матч, здобули важких три очки та рухаємося далі,
– цитує Караваєва сайт "Динамо".
Завдяки цій перемозі "Динамо" піднялося у турнірній таблиці: тепер киян ділять другу сходинку з "Десною", програючи "Шахтарю" 10 очок.
Наступний поєдинок столична команда проведе у неділю, 29-го вересня. У Києві "Динамо" прийме новачка чемпіонату "Дніпро-1".
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