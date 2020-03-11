У матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів тренери знайшли кумедний вихід, щоб привітатись – відео

УЄФА офіційно заборонив рукостискання на матчах Ліги чемпіонів. Проте, у матчі "Тоттенхем" – "Лейпциг" головні тренери команд цікаво обійшли заборону.

Головні тренери команд Жозе Моурінью та Юліан Нагельсман замінили рукостискання незвичайним привітанням через епідемію коронавірусу.

Читайте також "Лейпциг" розгромив "Тоттенхем" і вперше зіграє в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів: відео

Португалець Жозе Моурінью, підійшов до лави запасних суперника, де знаходився тренерський штаб на чолі з Юліаном Нагельсманом, Моурінью "стукнувся" своєю ліктьовою кісткою з ліктьовою кісткою тренера "Лейпцига". При цьому обидва наставники не приховували посмішки.

Відео передматчевої зустрічі тренерів було опубліковано в твіттері.

Mourinho and Nagelsmann ditched the handshakes pic.twitter.com/XjqdgJei5g — B/R Football (@brfootball) March 10, 2020

Всесвітня організація охорони здоров'я в зв'язку з епідемією коронавірусу рекомендує відмовитися від рукостискань. В УЄФА підтримали цю рекомендацію.

Матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів між клубами завершився перемогою команди Нагельсмана з розгромним рахунком 3:0.

Найцікавіші новини спорту – підписуйтеся на наш Twitter та Telegram.