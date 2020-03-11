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У матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів тренери знайшли кумедний вихід, щоб привітатись – відео

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"Тоттенхем" – "Лейпциг" / bolaterus.com

УЄФА офіційно заборонив рукостискання на матчах Ліги чемпіонів. Проте, у матчі "Тоттенхем" – "Лейпциг" головні тренери команд цікаво обійшли заборону.

Головні тренери команд Жозе Моурінью та Юліан Нагельсман замінили рукостискання незвичайним привітанням через епідемію коронавірусу.

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Португалець Жозе Моурінью, підійшов до лави запасних суперника, де знаходився тренерський штаб на чолі з Юліаном Нагельсманом, Моурінью "стукнувся" своєю ліктьовою кісткою з ліктьовою кісткою тренера "Лейпцига". При цьому обидва наставники не приховували посмішки.

Відео передматчевої зустрічі тренерів було опубліковано в твіттері.

Всесвітня організація охорони здоров'я в зв'язку з епідемією коронавірусу рекомендує відмовитися від рукостискань. В УЄФА підтримали цю рекомендацію.

Матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів між клубами завершився перемогою команди Нагельсмана з розгромним рахунком 3:0.

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Автор: Софія Кулай
Теги: Ліга чемпіонів Тоттенхем Новини Спорту Коронавірус Covid-19 Спорт Футбол
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