У матчі чемпіонату Білорусі арбітр призначив п'ять пенальті, з яких реалізували лише три: відео

Єдиним футбольним чемпіонатом, який триває в Європі, став білоруський. В суботу, 21 березня, там були зіграні перші матчі. Але найбільше уваги привертає матч між "Слуцьком" та "Славією", який зіграли в неділю, 22 березня.

У матчі між "Слуцьком" та "Славією" з Мозира арбітр призначив одразу п'ять пенальті. Однак гравці реалізували лише три з них.

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При цьому першим пенальті пробивали гості, реалізувавши свій момент. Та перед самою перервою Такулов зрівняв рахунок. З пенальті. Йому ж випало пробивати пенальті у другому таймі, але він схибив.

На 70-й хвилині "Славія" залишилася в меншості. А згодом у їх ворота призначили ще один 11-метровий удар. Однак і цього разу його не реалізували – воротар вгадав напрям удару. Але відбив перед собою, і Сердюк, який пробивав, встиг першим на добивання.

На 80-й хвилині все той же Сердюк пробив останній призначений пенальті в цьому матч. Цього разу він не схибив.

Тож в матчі було призначено п'ять пенальті, з який реалізували лише три. А "Слуцьк" виграв 3:1.

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