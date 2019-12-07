У матчі "Динамо" – "Зоря" арбітр призначив пенальті за допомогою системи VAR: відео

"Динамо" U-21 не зуміло переграти "Зорю" U-2 в матчі 17-го туру, гра закінчилася з рахунком 1:1.

Кияни відкрили рахунок в першому таймі, але луганчани на початку другої половини зустрічі відновили статус-кво, реалізувавши пенальті, поставлений після перегляду VAR, пише Sport.ua.

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Також у другому таймі не був зарахований гол динамівця Ісаєнко. М'яч влетів у ворота "Зорі" в моменті, коли Євген перебував в офсайді.

Таким чином, "Динамо" набрало 35 очок і вже на три пункти відстає в турнірній таблиці від "Ворскли". У "Шахтаря" теж 35 очок, але є гра в запасі.

Нагадаємо, в матчі 13-го туру проти "Львова" футболісти столичної команди перебивали пенальті у ворота "Львова" після втручання VAR.

Відео пенальті за допомгою системи VAR (дивитися з 1:12.45)