У матчі "Динамо" – "Зоря" арбітр призначив пенальті за допомогою системи VAR: відео

1815 Читать новость на русском
Система відеодопомоги VAR / ФК "Динамо"

"Динамо" U-21 не зуміло переграти "Зорю" U-2 в матчі 17-го туру, гра закінчилася з рахунком 1:1.

Кияни відкрили рахунок в першому таймі, але луганчани на початку другої половини зустрічі відновили статус-кво, реалізувавши пенальті, поставлений після перегляду VAR, пише Sport.ua.

Дивіться також: Маліновський забив казковий гол за "Аталанту": відео

Також у другому таймі не був зарахований гол динамівця Ісаєнко. М'яч влетів у ворота "Зорі" в моменті, коли Євген перебував в офсайді.

Таким чином, "Динамо" набрало 35 очок і вже на три пункти відстає в турнірній таблиці від "Ворскли". У "Шахтаря" теж 35 очок, але є гра в запасі.

Нагадаємо, в матчі 13-го туру проти "Львова" футболісти столичної команди перебивали пенальті у ворота "Львова" після втручання VAR.

Відео пенальті за допомгою системи VAR (дивитися з 1:12.45)

 

Пожежа в коледжі Одеси: встановили особу третьої загиблої
сьогодні
15645
Автор: Вісент Луїс
Теги: Спорт Новини Спорту Футбол Динамо ФК Зоря
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
сьогодні 18:10 Кубок світу з біатлону-2019: онлайн-трансляція
Юрій Семенюк 1345
сьогодні 14:40 З Уайта зняли звинувачення у використанні допінгу, він претендент на пояс WBC
Юрій Семенюк 231
сьогодні 14:07 Як зірковий Мессі дебютував у Лізі чемпіонів у Донецьку 15 років тому – ексклюзивні кадри
Вісент Луїс 211
6 грудня 20:34 Зевіна принесла Україні першу медаль чемпіонату Європи з плавання на короткій воді
533
6 грудня 19:54 Хокеїсти українських топ-клубів влаштували масову бійку на льоду: відео
Юрій Семенюк 1049
Новини
Більше новин
Залиште відгук