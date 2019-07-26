У матчі Ліги Європи у стартовому складі "Зорі" вперше в історії вийшли всі українці

Луганська "Зоря" переписала власну історію у матчі кваліфікації Ліги Європи проти чорногорського клубу "Будучност". В основному складі луганського клубу вперше вийшли відразу 11 українців.

У стартовому складі луганців вийшли: Микита Шевченко, Віталій Вернидуб, Олександр Тимчик, Владислав Кочергін, Дмитро Хомченовський, Богдан Михайліченко, Артем Громов, Владлен Юрченко, Євген Чеберко, Дмитро Іванісеня та Пилип Будківський.

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Як повідомляє Tribuna.com, це перший подібний випадок в історії "Зорі" з моменту отримання Україною незалежності у 1991 році.

"Зоря" безперервно грає в єврокубках, починаючи з сезону 2014/15, і раніше такого не ставалося. Статистика до 1991 року – немає.

Луганська "Зоря" впевнено перемогла чорногорський клуб "Будочност" з рахунком 3:1. Відтак, чорногорцям, щоб пройти в наступний раунд потрібно в матчі-відповіді забивати мінімум три голи.

Після гри головний тренер "Зорі" Віктор Скрипник висловив вдячність футболістам, які, за його словами, провели хороший матч і виконали гарну роботу.

Повторна зустріч між "Зорею" та чорногорським клубом відбудеться у четвер, 1 серпня, у Запоріжжі.

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