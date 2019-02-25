У матчі НБА баскетболісти бездарно закинули м'яч у власний кошик: курйозне відео

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У матчі НБА баскетболісти закинули м'яч у власний кошик
У матчі НБА баскетболісти закинули м'яч у власний кошик / nydailynews.com

У матчі регулярного чемпіонату НБА між баскетбольними командами "Ньо-Йорк" та "Сан-Антоніо" стався кумедний епізод за участю гравців "Нікс".

На початку матчу гравці "Нью-Йорка" закинули м'яч у власний кошик.

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Денніс Сміт та Кевін Нокс не змогли розібратися, хто володітиме м'ячем і той курйозно залетів у кошик господарів.

 

 

Зазначимо, що "Нью-Йорк" переміг "Сан-Антоніо" 130:118.

"Нью-Йорк" є найгіршою командою східної конференції. У цьому сезоні "Нікс" мали серію з 18 матчів без перемог. Її було перервано у матчі з командою українського баскетболіста "Атланти" Олексія Леня.

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Теги: Спорт Баскетбол NBA
Джерело: 24 Канал
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