У матчі НБА між гравцями сталася масова бійка – відео

Між гравцями "Нью-Йорк Нікс" і "Мемфіс Грізліс" сталася сутичка на останній хвилині матчу НБА. Гра відбулася 29 січня у Нью-Йорку.

Інцидент почався з того, що форвард "Мемфіса" Джей Краудер за переваги у 18 очок кинув триочковий кидок без опору після перехоплення.

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Захисник "Нью-Йорка" Елфрід Пейтон грубо відштовхнув суперника в момент кидка.

Після цього в бійку вступили й інші гравці, яких вдалося розняти за участю суддів.

Краудер і Маркус Морріс з "Нікс" були вилучені за те, що розв'язали бійку. Пейтон отримав неспортивний фол другого ступеня і також покинув майданчик.

The Knicks and Grizzlies got into it pic.twitter.com/ysQO5S7aWC — Bleacher Report (@BleacherReport) January 30, 2020

У підсумку "Мемфіс" здобув перемогу з рахунком 127:106.