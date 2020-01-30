У матчі НБА між гравцями сталася масова бійка – відео
Між гравцями "Нью-Йорк Нікс" і "Мемфіс Грізліс" сталася сутичка на останній хвилині матчу НБА. Гра відбулася 29 січня у Нью-Йорку.
Інцидент почався з того, що форвард "Мемфіса" Джей Краудер за переваги у 18 очок кинув триочковий кидок без опору після перехоплення.
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Захисник "Нью-Йорка" Елфрід Пейтон грубо відштовхнув суперника в момент кидка.
Після цього в бійку вступили й інші гравці, яких вдалося розняти за участю суддів.
Краудер і Маркус Морріс з "Нікс" були вилучені за те, що розв'язали бійку. Пейтон отримав неспортивний фол другого ступеня і також покинув майданчик.
У підсумку "Мемфіс" здобув перемогу з рахунком 127:106.
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