У матчі НХЛ 165-сантиметровий хокеїст уклав на лід двометрового здорованя: відео бійки
Нападник клубу "Коламбус Блю Джекетс" Натан Гербе влаштував бійку із захисником "Філадельфії Флайєрс" Тревісом Санхеймом в матчі регулярного чемпіонату Національної хокейної ліги (НХЛ).
Інцидент стався в кінці другого періоду. 165-сантиметровий Гербі провів силовий прийом проти одного з гравців суперника, а 193-сантиметровий Санхейм заступився за одноклубника.
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В результаті Гербе уклав його на лід. Обидва гравці отримали видалення.
Виправданням незграбним діям Тревіса може послужити його вік – всього 23 роки. Тоді як досвідченому опоненту – вже 32.
Сама гра завершилася перемогою "Філадельфії" після овертайма з рахунком 4:3. У турнірній таблиці Східної конференції "Філадельфія" йде на п’ятому місці, "Коламбус" – шостий.
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