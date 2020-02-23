У матчі НХЛ 42-річний водій став на ворота команди і відбив 7 кидків: відео

Під час суботнього матчу НХЛ у Торонто команда "Кароліна" через травму втратила двох голкіперів. Ворота американської команди захищав Девід Ейрс – 42-річний водій машини, яка заливає лід.

Під час матчу він пропустив тільки два голи й блискуче відбив сім атак. У підсумку "Кароліна" перемогла "Торонто Мейпл Ліфс" з рахунком 6:3.

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Після матчу хокеїсти "Кароліни" влаштували бурхливі овації своєму "новому" стражу воріт.

A memory we'll all have forever pic.twitter.com/LUxqs8o3Wr — Carolina Hurricanes (@Canes) February 23, 2020

Ейрс працює на матчах "Торонто Марліс" в АХЛ. Раніше він ніколи не грав у матчах НХЛ.

Після матчу "Кароліна" відреагувала на резонанс навколо екстреного воротаря. Клуб запустив у продаж Мерч з прізвищем Ейрса. Ціна футболки – 28 доларів.

Dave will be getting royalties, but we are also working with him to identify a kidney foundation that will receive a portion of the proceeds https://t.co/RwSNg12DA4 — Carolina Hurricanes (@Canes) February 23, 2020

Головний тренер "Торонто" Шелдон Кіф прокоментував поразку від "Кароліни" в чемпіонаті НХЛ.

"Я сказав команді, що якщо ми не змінимо стиль гри, то супернику не буде потрібен навіть воротар. Ми не кидаємо по воротах, не створюємо моменти, нічого не відбувається. Їм не потрібен був воротар виходячи з того, як проходив матч", – сказав Кіф.

Відео за участі 42-річного водія у матчі НХЛ