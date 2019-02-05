У матчі НХЛ хокеїст безглуздо вдарився головою об лід і не зміг самостійно підвестися: відео

Під час матчу регулярного чемпіонату НХЛ між "Філадельфією Флаєрс" і "Ванкувер Кенакс" стався неприємний інцидент. Один з хокеїстів невдало приземлився на лід.

Інцидент стався у середині третього періоду.

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Захисник "Кенакс" швед Александр Едлер ключкою безглуздо перечепився за ковзани суперника, який проїжджав повз, і невдало приземлився, ударившись обличчям об лід.

Хокеїст деякий час лежав на льоду нерухомо. Після надання першої медичної допомоги Едлер так і не зміг самостійно покинути майданчик, його вивезли на лаву запасних на ношах. Після події на льоду залишилася невелика калюжа крові.

Зазначимо, що перемогу з рахунком 2:1 здобули хокеїсти "Філадельфії".

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