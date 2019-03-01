У матчі НХЛ хокеїсту ледь не перерізали шию ковзаном: карколомне відео

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Джонні Бойчак
Джонні Бойчак / Фото з відкритих джерел

Страшний інцидент стався у матчі регулярного сезону Національної хокейної ліги (НХЛ) між "Нью-Йорк Айлендерс" і "Торонто Мейпл Ліфс".

В кінці другого періоду матчу форвард "Ліфс" Мітчелл Марнер під час єдиноборства у борта випадково зачепив ковзаном шию захисника "острів'ян" Джонні Бойчака.

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За словами головного тренера "острів'ян" Баррі Тротца, від "жахливого видовища" відокремили буквально міліметри, а Бойчак виглядав дуже блідим, усвідомивши, під яку небезпеку він піддався.

Бойчак терміново покинув майданчик для надання медичної допомоги. На щастя, він уникнув серйозної травми і в третьому періоді повернувся на лід.

Дивіться відео інциденту у матчі Нью-Йорк – Торонто


Раніше Спорт 24 писав, що під час матчу регулярного чемпіонату НХЛ між "Тампою" і "Коламбусом" (5:1) стався небезпечний інцидент. Шайба з величезною швидкістю пролетіла в сантиметрах від голови коментатора П'єра Макгвайра.

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Теги: Спорт Хокей
Джерело: 24 Канал
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