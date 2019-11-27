У майбутньому Олімпіади проводитимуться серед подібних, – гендиректор "Зорі" про геїв

Генеральний директор "Зорі" Сергій Рафаїлов розповів про ставлення до геїв у футболі. Функціонер заявив, що він проти пропаганди гомосексуалізму.

Рафаїлов висловив припущення, що в недалекому майбутньому Олімпіади проводитимуться серед геїв.

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Я не претендую на те, щоб когось заборонити або покарати. Я проти пропаганди. Мій остання жарт – запропонував, щоб "Зоря" стала першим клубом, який внесе до регламенту положення, щоб в кожній українській команді було по два геї. Ми будемо надтолерантними.



Не знаю, як буду з'ясовувати, хто гей, а хто ні. Вони самі повинні про це сказати, зробити камінг-аут, зараз це модно. Думаю, в недалекому майбутньому Олімпіади проводитимуться серед подібних. Це вже не за горами, з огляду на те, куди котиться цей світ,

– резюмував гендиректор "Зорі".

Що таке камінг-аут?Процес добровільного й усвідомленого визнання людиною своєї сексуальної орієнтації чи гендерної приналежності. Також може означати результат такого процесу.



Термін камінг-аут застосовується здебільшого щодо ЛГБ, які усвідомили себе як лесбійка, гей або бісексуальна людина і прийняття своєї сексуальної орієнтації, або транс люди — невідповідність психічної статі біологічній.

Також Рафаїлов переконує, що футболісти негативно ставляться до геїв.

Запитайте у футболістів, як вони до цього поставляться. Вони дуже погано це сприймають, їм це не подобається. Для них окрему роздягальню робити? Як бути в цій ситуації?,

– сказав Рафаїлов в інтерв'ю "ТаТоТаке".

Рафаїлов вже робив гострі заяви

У жовтні 2018 року Сергій Рафаїлов заявив про те, що не допустить в команді футболістів з нетрадиційною орієнтацією.

Вперше такими заявами Сергій Рафаїлов поділився ще рік тому, відразу після відвідин Великобританії.

Він розкритикував жителів Манчестера за вільні звичаї, що викликало значний резонанс у британських ЗМІ.