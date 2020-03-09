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У Мексиці розбився автобус із молодіжною командою боксерів – фото

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Юні боксери потрапили у ДТП у Мексиці / hibiny.com

8 березня автобус потрапив у ДТП, який перевозив команду юних боксерів. У дорожньо-транспортній пригоді загинули щонайменше шість дітей.

Як повідомляє видання El Sol de Hermosillo, команда їхала з Сьюдад-Обрегона в Пуерто-Пеньяско після змагань. У автобусі перебували молоді боксери віком від 13 до 17 років. 

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Інцидент стався 8 березня, близько 2:20 години ночі за місцевим часом. 

Повідомляється, що загинули щонайменше п'ять боксерів, тренер Джонатан Орос та водій. Ще 25 осіб отримали травми різного ступеня тяжкості та були відправлені у місцеву лікарню.

Поліція почала розслідування трагедії. За попередньою версією, водій автобуса не впорався з керуванням, з'їхав з дороги, і машина перекинулася.

 

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Автор: Софія Кулай
Теги: Новини Спорту Спорт Втрати Бокс
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