У мене був секс з Канделакі, а з Астаф'євою не вийшло, – Мілевський

Екс-футболіст київського "Динамо" і збірної України Артем Мілевський розповів, що мав відносини з відомою російською телеведучою і пропагандистською – Тіною Канделакі.

Про це гравець брестського "Динамо" зізнався в інтерв'ю Євгену Савіну на YouTube-каналі "КраСава".

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По молодості було багато з ким. Конкретно: так чи ні? Так. Але це було давно, після чемпіонату світу ще. Вона приїжджала знімати "Найрозумніший" до Києва. Як мені розповідали, вона сиділа з подружками в ресторані, запитала, хто зараз наймодніший футболіст, попросила номер.



А я чесно знав тільки, що є Тіна Канделакі, але навіть не знав, як вона виглядає. І тут дзвінок з незнайомого номера: "Привіт, це Тіна Канделакі". Я відповідаю: "Ну і що?" Загалом, розмова не пішла. Але потім ми списалися, пару раз побачилися і поспілкувалися. Але вона крута, чесно, я великий привіт їй передаю,

– розповів Мілевський.

Також Артем згадав про знайомство зі співачкою Дашею Астаф'євою і про інших дівчат під час свого перебування в Києві.

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Можна, з ким не вийшло. Даша Астаф'єва – вона відома співачка в Україні. Тоді Алієв наламав дров. Ми сиділи з нею в холі готелю, година п'ята ранку, а він приїхав і давай заважати: "Міля, відвези мене додому". Все і накрилося. Максимальна кількість жінок з якими прокидався в Києві в одному ліжку? П'ять не було. Три. Але це в основному за гроші було,

– підсумував екс-гравець збірної України.

У нинішньому сезоні Мілевський зіграв в 17 поєдинках за "Динамо-Брест" у всіх турнірах, забивши 2 голи і віддавши 3 результативні передачі.