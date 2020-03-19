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У мене двоє друзів у реанімації: відомий ексфутболіст відповів Усику і Алієву через коронавірус

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Євген Левченко / instagram.com/elevchenko

Колишній футболіст збірної України Євген Левченко відповів Олександру Усику та Олександру Алієву через заяви про коронавірус. Левченко обурений, що обидва говорять "дурниці" про коронавірус.

За словами колишнього футболіста, у нього двоє друзів у реанімаційному відділенні через коронавірус.

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Я не знаю, як такі публічні люди, як Алієв, Усик, кажуть такі дурниці про коронавірус. У мене двоє друзів в реанімаційному відділенні лежать. Підіть і розкажіть їм про те, що вірус – це фейк,
– написав Левченко у твіттері.

Хто такий Левченко? Колишній футболіст збірної України. Значну частину кар'єри провів за кордоном. Виступав за російські ЦСКА та "Сатурн", нідерландські клуби "Вітесс", "Гелмонд Спорт", "Камбюр", "Спарту", "Гронінген", "Віллем ІІ".

Що Усик і Алієв говорили про коронавірус?

Алієв вважає, що коронавірус – це фейк. За його словами, він побачив багатьох людей, коли прогулявся Києвом.

Також футболіст поставив під сумнів, що в Італії коронавірус забрав життя багатьох людей.

Водночас Усик закликав всіх і надалі ходити до храмів. Хоча влада просить утриматися від місць масового скупчення людей, в тому числі й церков.

Окрім того, боксер порадив пити воду з під крана, адже там є хлорка, яка "вбиває" вірус.

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Коронавірус в Україні: скільки людей заразилися
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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Новини Спорту Футбол Олександр Усик
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