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У мережу потрапило пікантне фото найсексуальнішої спортивної журналістки планети

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Ділетта Леотта
Ділетта Леотта / DAZN

В мережі опублікували фото пікантного характеру італійської спортивної журналістки Ділетти Леотти.

На знімках працівниця телеканалу DAZN постала разом зі своїм обранцем – боксером Даніеле Скардіна. Пара тренувалася на балконі, коли невідомий зняв їх на камеру, пише "Апостроф".

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Пікантні фото Ділетти Леотти

Леотту багато вболівальників вважають найсексуальнішою спортивної журналісткою світу. Вона має юридичну освіту, однак ім'я вона собі зробила саме в спортивній журналістиці.

Більше фотографій Ділетти Леотти:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La libertà in un riflesso

Публикация от Diletta Leotta (@dilettaleotta)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Allena-mente ️ #stayathome

Публикация от Diletta Leotta (@dilettaleotta)

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Журналісти Новини Спорту Спорт
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