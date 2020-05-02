У мережу потрапило пікантне фото найсексуальнішої спортивної журналістки планети
В мережі опублікували фото пікантного характеру італійської спортивної журналістки Ділетти Леотти.
На знімках працівниця телеканалу DAZN постала разом зі своїм обранцем – боксером Даніеле Скардіна. Пара тренувалася на балконі, коли невідомий зняв їх на камеру, пише "Апостроф".
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Пікантні фото Ділетти Леотти
Леотту багато вболівальників вважають найсексуальнішою спортивної журналісткою світу. Вона має юридичну освіту, однак ім'я вона собі зробила саме в спортивній журналістиці.
Більше фотографій Ділетти Леотти:
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