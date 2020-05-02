У мережу потрапило пікантне фото найсексуальнішої спортивної журналістки планети

В мережі опублікували фото пікантного характеру італійської спортивної журналістки Ділетти Леотти.

На знімках працівниця телеканалу DAZN постала разом зі своїм обранцем – боксером Даніеле Скардіна. Пара тренувалася на балконі, коли невідомий зняв їх на камеру, пише "Апостроф".

Дивіться також Перша українська спортсменка, яка знялася для американського Playboy: фото 18+



Пікантні фото Ділетти Леотти

Леотту багато вболівальників вважають найсексуальнішою спортивної журналісткою світу. Вона має юридичну освіту, однак ім'я вона собі зробила саме в спортивній журналістиці.

Більше фотографій Ділетти Леотти:

Більше новин про футбол, баскетбол, біатлон та все цікаве зі світу спорту – читайте у розділі Спорт24