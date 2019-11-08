У мережі з’явилося видовищне промо до найочікуванішого реваншу Руїс – Джошуа: відео

343 Читать новость на русском
Промо до бою Руїс – Джошуа
Промо до бою Руїс – Джошуа / Фото з відкритих джерел

Промоутерська компанія Matchroom Boxing випустила новий відеоролик до суперпоєдинку Енді Руїса з Ентоні Джошуа, який відбудеться 7 грудня в Саудівській Аравії.

У ньому можна побачити найяскравіші епізоди з першого поєдинку цих боксерів, кадри з дуелі поглядів та фрагменти підготовки до реваншу.

Читайте також: У переможця бою Руїс – Джошуа можуть забрати чемпіонський пояс через Усика

У червні 2019 року Руїс несподівано переміг Джошуа в поєдинку, який відбувся на знаменитій арені "Медісон Сквер Гарден" в Нью-Йорку, і став чемпіоном світу у важкій ваговій категорії за версіями WBA (Super), WBO, IBF і IBO.

На рахунку 30-річного Руїса 34 бої в професійному боксі, в яких він здобув 33 перемоги і зазнав однієї поразки. Його ровесник Джошуа здобув 22 перемоги в 23 поєдинках.

blog_ava
Чергова провокація: бойовики погрожують ввести "внутрішні війська" у райони розведення сил
сьогодні
3297
Автор: Вісент Луїс
Теги: Новини Спорту Спорт Бокс Ентоні Джошуа
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Доторкнутися до історії: схоже, що "Олександрія" і Шаран переживають найкращі часи
сьогодні 14:10 Доторкнутися до історії: схоже, що "Олександрія" і Шаран переживають найкращі часи
Михайло Гема 213
У мережі з’явилося видовищне промо до найочікуванішого реваншу Руїс – Джошуа: відео
сьогодні 13:47 У мережі з’явилося видовищне промо до найочікуванішого реваншу Руїс – Джошуа: відео
Вісент Луїс 343
Американська тенісистка напала на свою суперницю після матчу на турнірі ITF: відео
сьогодні 12:34 Американська тенісистка напала на свою суперницю після матчу на турнірі ITF: відео
Вісент Луїс 249
Українка Терлюга визнана найкращою каратисткою планети: гарячі фото спортсменки
сьогодні 11:04 Українка Терлюга визнана найкращою каратисткою планети: гарячі фото спортсменки
Вісент Луїс 1072
Геройське спасіння українських клубів в єврокубках: як Шахтар, Динамо й Олександрія внічию грали
сьогодні 07:50 Геройське спасіння українських клубів в єврокубках: як Шахтар, Динамо й Олександрія внічию грали
Ігор Саджениця 517
Новини
Більше новин
Залиште відгук