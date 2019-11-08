У мережі з’явилося видовищне промо до найочікуванішого реваншу Руїс – Джошуа: відео

Промоутерська компанія Matchroom Boxing випустила новий відеоролик до суперпоєдинку Енді Руїса з Ентоні Джошуа, який відбудеться 7 грудня в Саудівській Аравії.

У ньому можна побачити найяскравіші епізоди з першого поєдинку цих боксерів, кадри з дуелі поглядів та фрагменти підготовки до реваншу.

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У червні 2019 року Руїс несподівано переміг Джошуа в поєдинку, який відбувся на знаменитій арені "Медісон Сквер Гарден" в Нью-Йорку, і став чемпіоном світу у важкій ваговій категорії за версіями WBA (Super), WBO, IBF і IBO.

На рахунку 30-річного Руїса 34 бої в професійному боксі, в яких він здобув 33 перемоги і зазнав однієї поразки. Його ровесник Джошуа здобув 22 перемоги в 23 поєдинках.