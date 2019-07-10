У мережу потрапили фото нової домашньої форми "Шахтаря": без чорних смуг

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З'явилися фото форми "Шахтаря" на сезон 2019/2020
З'явилися фото форми "Шахтаря" на сезон 2019/2020 / Фото з відкритих джерел

У мережі з'явилися зображення нової домашньої форми "Шахтаря", в якій "гірники" будуть грати в сезоні 2019-2020.

Дизайн поєднує в собі два відтінки оранжевого кольору в половинному дизайні, який Nike вже використав на новій футболці берлінської Герти.

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Як інформує footyheadlines, "гірники" відійдуть від традицій (оранжево-чорні кольори) і в цей раз домінувати будуть "оранжево-апельсинові" кольору. Втім, буде присутній і чорний колір: на комірі і манжетах. 


Форма "Шахтаря" на сезон 2019/2020

За даними джерела, офіційно форма буде представлена через кілька днів.

Новий сезон "Шахтар" відкриє грою за Суперкубок України – 28 липня в Одесі команді Луїша Каштру буде протистояти "Динамо".

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Теги: Новини Спорту Спорт Футбол Шахтар
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