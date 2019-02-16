У мережу потрапило перше фото Стівенсона, якого нокаутував українець Гвоздик
Наречена колишнього чемпіона світу WBC в напівважкій вазі Адоніса Стівенсона (29-2-1, 24 КО) опублікувала перше фото канадця після важкої поразки українцю Олександру Гвоздику (16-0, 13 КО).
15 лютого Сімон Год опублікувала спільну фотографію з Адонісом: це перший знімок 41-річного боксера після 1 грудня, з моменту поразки Гвоздику.
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Перше фото Адоніса Стівенсона після нокауту від Олександра Гвоздика
Зараз канадець вже може розмовляти і відвідувати вбиральню самостійно. Лікарі замислюються про можливість транспортування боксера з Квебеку до рідного Монреаля.
Що трапилося з Адонісом Стівенсоном
- 2 грудня відбувся бій Олександра Гвоздика проти Адоніса Стівенсона за титул чемпіона світу у напівважкій вазі по версії WBC. Переміг українець достроково. Він відправив канадійця у важкий нокаут.
- Під час бою 41-річний канадець пережив серйозну черепно-мозкову травму і потрапив у лікарню. Йому була проведена операція, після чого боксер був введений в стан штучної коми.
- Згодом боксер відкрив очі і поспілкувався зі своїми рідними. Його стан оцінювався, як стабільний, але за непідтвердженою інформацією у нього була паралізована права частина тіла.
Джерело: 24 Канал
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