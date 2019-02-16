У мережу потрапило перше фото Стівенсона, якого нокаутував українець Гвоздик

Наречена колишнього чемпіона світу WBC в напівважкій вазі Адоніса Стівенсона (29-2-1, 24 КО) опублікувала перше фото канадця після важкої поразки українцю Олександру Гвоздику (16-0, 13 КО).

15 лютого Сімон Год опублікувала спільну фотографію з Адонісом: це перший знімок 41-річного боксера після 1 грудня, з моменту поразки Гвоздику.

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Перше фото Адоніса Стівенсона після нокауту від Олександра Гвоздика

Зараз канадець вже може розмовляти і відвідувати вбиральню самостійно. Лікарі замислюються про можливість транспортування боксера з Квебеку до рідного Монреаля.

Що трапилося з Адонісом Стівенсоном

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