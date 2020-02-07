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У Мессі найбільша зарплата у футболі, Роналду отримує майже удвічі менше

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Ліонель Мессі / GETTY IMAGES

Капітан "Барселони" Ліонель Мессі продовжує залишатися найбільш високооплачуваним футболістом світу. Зарплата аргентинця складає 8,3 мільйона євро на місяць.

32-річний Мессі заробляє 8,3 мільйона євро до вирахування податків, повідомляє L'Equipe.

Варте уваги: Спортсмени десятиліття від Sky Sports: Роналду обійшов Мессі і став третім

Друге місце в списку найбільш високооплачуваних футболістів планети займає Кріштіану Роналду. У "Ювентусі" португалець заробляє 4,5 мільйона євро на місяць, що майже удвічі менше, аніж заробіток Мессі.

На третьому місці – форвард французького ПСЖ Неймар із зарплатою 3 мільйони євро в місяць.

Топ-3 футболісти світу за рівнем зарплати

  1. Ліонель Мессі – 8,3 мільйона євро
  2. Кріштіану Роналду – 4,5 мільйона євро
  3. Неймар – 3 мільйони євро

У п'ятірку також входять форварди "Барселони" Луїс Суарес і Антуан Грізманн, кожен з яких отримує трохи менше, аніж 3 мільйони євро в місяць.

Найбільш високооплачуваним гравцем в Англії є голкіпер "Манчестер Юнайтед" Давід де Хеа (1,76 мільйона євро на місяць).

У Німеччині найбільшу зарплату мають гравці "Баварії" Роберт Левандовський і Філіппе Коутінью. Обидва заробляють по 1,66 мільйона євро в місяць.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Ліонель Мессі Кріштіану Роналду Неймар ПСЖ ФК Барселона Ювентус Манчестер Юнайтед Баварія
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