У Мессі найбільша зарплата у футболі, Роналду отримує майже удвічі менше

Капітан "Барселони" Ліонель Мессі продовжує залишатися найбільш високооплачуваним футболістом світу. Зарплата аргентинця складає 8,3 мільйона євро на місяць.

32-річний Мессі заробляє 8,3 мільйона євро до вирахування податків, повідомляє L'Equipe.

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Друге місце в списку найбільш високооплачуваних футболістів планети займає Кріштіану Роналду. У "Ювентусі" португалець заробляє 4,5 мільйона євро на місяць, що майже удвічі менше, аніж заробіток Мессі.

На третьому місці – форвард французького ПСЖ Неймар із зарплатою 3 мільйони євро в місяць.

Топ-3 футболісти світу за рівнем зарплати

Ліонель Мессі – 8,3 мільйона євро Кріштіану Роналду – 4,5 мільйона євро Неймар – 3 мільйони євро

У п'ятірку також входять форварди "Барселони" Луїс Суарес і Антуан Грізманн, кожен з яких отримує трохи менше, аніж 3 мільйони євро в місяць.

Найбільш високооплачуваним гравцем в Англії є голкіпер "Манчестер Юнайтед" Давід де Хеа (1,76 мільйона євро на місяць).

У Німеччині найбільшу зарплату мають гравці "Баварії" Роберт Левандовський і Філіппе Коутінью. Обидва заробляють по 1,66 мільйона євро в місяць.