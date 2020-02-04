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У Мессі стався конфлікт з Піке на тренуванні "Барселони"

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Ліонель Мессі та Жерар Піке / Фото з відкритих джерел

Між 32-річним аргентинським форвардом "Барселони" Ліонелем Мессі і 33-річним іспанським захисником каталонського клубу Жераром Піке стався конфлікт на тренуванні.

За інформацією AS, сварка сталася на ранковому тренуванні. Гравці почали спілкуватися на підвищених тонах. Поки невідомо, що стало причиною конфлікту.

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Проте наголошується, що конфлікт між провідними футболістами вдалося залагодити і він не переріс у щось більше.

У той же час видання повідомляє, що в роздягальні команди панує напружена атмосфера. Виною цьому називають зміну тренера, втрату лідерства в чемпіонаті Іспанії і невиразну роботу клубу на трансферному ринку.

Мессі і Піке входять до сімки гравців з найбільшою кількістю зіграних матчів за "Барселону" в історії клубу. На рахунку аргентинця – 711 ігор, в активі іспанця – 525 матчів.

Після 22-х зіграних турів "Барселона" посідає друге місце в чемпіонаті Іспанії з футболу, маючи в активі 46 очок.

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Теги: Спорт Футбол
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