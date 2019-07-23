У Мораеса немає і не може бути таких почуттів до України, як у мене, – Кравець про натуралізацію

Нападник збірної України Артем Кравець поділився думкою про натуралізацію Жуніора Мораеса.

За словами гравця "Кайсеріспору", у футболіста має бути любов до країни, за яку він грає.

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Натуралізація в збірній в плані футбольної складової – це однозначно плюс. Але я не розумію, це не футбольний клуб, це країна. За виступи ти не отримуєш гроші, не їздиш туди грати за зарплату. Тобі туди можна не їхати в принципі, відмовитися.



Для мене це честь країни, я розумію, за кого я граю. За людей, країну, я тут народився, прожив, мені хочеться їй допомагати. Упевнений, що у Мораеса немає таких почуттів, їх не може бути. Він сильний нападник, питань немає. І справа не в конкуренції, сьогодні грає він, завтра я, і ми допомагаємо збірної домагатися цілей. У мене немає думки, що він прийшов на моє місце,

– сказав Кравець на Youtube-програмі "Легіонер".

Як відомо, Жуніор Мораес отримав українське громадянство 15 березня. Однак про це стало відомо лише 18 березня. І вже 19 березня Жуніор Мораес отримав виклик до табору національної збірної. Він зіграв у двох матчах відбору 22 та 25 березня. У першому Україна зіграла у нічию з Португалією . У другому українці виграли у Люксембургу завдяки автоголу вже у доданий арбітром час.

Федерації футболу Португалії та Люксембургу оскаржили участь Жуніора Мораеса у матчах за збірну України. Спочатку технічну поразку через участь Мораеса у матчі почала вимагати Португалія. Місцеве видання вказало, що гравець не виконав одну з необхідних умов для отримання громадянства – проживання на території України безперервно 5 років.

Згодом цю ідею вирішили використати й у Федерації футболу Люксембургу. То ж справу передали до Контрольно-дисциплінарного комітету УЄФА. Якщо б там задовольнили скаргу, Україні загрожували б дві технічні поразки за ці матчі. Згодом в УЄФА були подані апеляції на рішення УЄФА не карати Україну.