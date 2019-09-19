У моторошній аварії загинув чемпіон світу з перегонів на швидкісних катерах Фабіо Буцці: відео

17-го вересня помер Фабіо Буцці – 10-разовий чемпіон світу з перегонів на швидкісних катерах. Буцці помер у результаті аварії моторного човна.

Буцці помер у віці 76 років недалеко від Монако. Про нещасний випадок стало відомо 18-го вересня. Він намагався встановити новий рекорд швидкості.

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Та неподалік від фінішу в Монте-Карло його човен зі швидкістю 148 кілометрів на годину врізався у штучний риф, повідомляє hydroracerlive.kinja.com.

Разом з італійцем загинув нідерландський механік, чиє ім'я не називається, і Лука Ніколіні.

Також у човні перебував чоловік на ім'я Маріо Інвеніцці, якому вдалося вижити, коли при ударі його викинуло за борт.

Відео з місця нещасного випадку

За свою кар'єру Буцці виграв 10 чемпіонатів світу. У 1978 році він встановив світовий рекорд для човнів з дизельним двигуном, розвинувши швидкість 191,58 км/год.