У моторошній аварії загинув чемпіон світу з перегонів на швидкісних катерах Фабіо Буцці: відео

1587 Читать новость на русском
Помер Фабіо Буцці – відео аварії в якій загинув Фабіо Буцці
Загинув легендарний Фабіо Буцці / hydroracerlive.kinja.com

17-го вересня помер Фабіо Буцці – 10-разовий чемпіон світу з перегонів на швидкісних катерах. Буцці помер у результаті аварії моторного човна.

Буцці помер у віці 76 років недалеко від Монако. Про нещасний випадок стало відомо 18-го вересня. Він намагався встановити новий рекорд швидкості.

Дивіться також: Французький гонщик загинув після жахливої аварії у Формулі-2: відео

Та неподалік від фінішу в Монте-Карло його човен зі швидкістю 148 кілометрів на годину врізався у штучний риф, повідомляє hydroracerlive.kinja.com.

Разом з італійцем загинув нідерландський механік, чиє ім'я не називається, і Лука Ніколіні.

Також у човні перебував чоловік на ім'я Маріо Інвеніцці, якому вдалося вижити, коли при ударі його викинуло за борт.

Відео з місця нещасного випадку

За свою кар'єру Буцці виграв 10 чемпіонатів світу. У 1978 році він встановив світовий рекорд для човнів з дизельним двигуном, розвинувши швидкість 191,58 км/год.

blog_ava
Разумков підписав законопроєкт про імпічмент президента
сьогодні
9662
Теги: Спорт Новини Спорту Втрати Перегони
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Динамо – Мальме: текстова онлайн-трансляція матчу Ліги Європи
сьогодні 19:50 Динамо – Мальме: текстова онлайн-трансляція матчу Ліги Європи
2533
Найкращий гол 1-го туру Ліги чемпіонів: Опитування
сьогодні 17:23 Найкращий гол 1-го туру Ліги чемпіонів: Опитування
236
Лідер "Динамо" дорожчий за усю команду суперника киян у Лізі Європи: порівняння
сьогодні 13:58 Лідер "Динамо" дорожчий за усю команду суперника киян у Лізі Європи: порівняння
594
Українські боксери, які проігнорували бойкот, провалилися на чемпіонаті світу в Росії
сьогодні 13:29 Українські боксери, які проігнорували бойкот, провалилися на чемпіонаті світу в Росії
2091
"Шахтар" програв "Манчестер Сіті": очікувано, принизливо, але необхідно
сьогодні 13:15 "Шахтар" програв "Манчестер Сіті": очікувано, принизливо, але необхідно
Ігор Саджениця 592
Новини
Більше новин
Залиште відгук