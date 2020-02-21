У музеї Бразилії поставили скульптуру легендарному Пеле: фото
Музей історії збірної Бразилії поповнився восковою фігурою найкращого футболіста XX століття – Пеле. Сам "Король футболу" не зміг відвідати подію.
Бразильська конфедерація футболу вирішила зробити подарунок найкращому футболісту XX століття у вигляді воскової скульптури. Через стан здоров'я Пеле не зміг відвідати церемонію у музеї.
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Представники CBF навідались у гості до "Короля футболу", щоб показати йому фігуру. Пеле був глибоко вражений таким подарунком.
Воскова фігура Пеле у музеї історії збірної Бразилії
"Скульптура набагато красивіше за мене. Думаю, це великий дар від Бога – можливість залишити такі добрі послання, спогади майбутньому поколінню. Від щирого серця дякую всім і Бога за те, що перебуваю в доброму здоров'ї в даний момент",
– подякував Пеле.
Додамо, що після операції пересадки кісток на стегні, бразильський футболіст не пройшов належної реабілітації для повного одужання. Зараз Пеле пересувається виключно за допомогою ходунків.
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