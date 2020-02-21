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У музеї Бразилії поставили скульптуру легендарному Пеле: фото

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Легендарному Пеле поставили фігуру у музеї / politeka.net

Музей історії збірної Бразилії поповнився восковою фігурою найкращого футболіста XX століття – Пеле. Сам "Король футболу" не зміг відвідати подію.

Бразильська конфедерація футболу вирішила зробити подарунок найкращому футболісту XX століття у вигляді воскової скульптури. Через стан здоров'я Пеле не зміг відвідати церемонію у музеї.

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Представники CBF навідались у гості до "Короля футболу", щоб показати йому фігуру. Пеле був глибоко вражений таким подарунком.


Воскова фігура Пеле у музеї історії збірної Бразилії

"Скульптура набагато красивіше за мене. Думаю, це великий дар від Бога – можливість залишити такі добрі послання, спогади майбутньому поколінню. Від щирого серця дякую всім і Бога за те, що перебуваю в доброму здоров'ї в даний момент",
подякував Пеле.

Додамо, що після операції пересадки кісток на стегні, бразильський футболіст не пройшов належної реабілітації для повного одужання. Зараз Пеле пересувається виключно за допомогою ходунків.

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Автор: Софія Кулай
Теги: Новини Спорту Спорт Футбол
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