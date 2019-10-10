У нас було п'ять потенційних суперників замість Спонга, – промоутер Усика

Промоутер компанії К2 Олександр Красюк заявив, що знайти заміну Тайрону Спонгу (14-0, 13 КО) для дебютного поєдинку Олександра Усика (16-012 КО) в суперважкій вазі було нескладно.

Спорт 24 писав, що після провалу допінг-тесту голландцем Тайроном Спонгом, його для бою з Усиком замінив американець Чез Візерспун.

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Ситуація з допінгом Спонга не нова, таке відбувається. Головне, що бій не був за титул чемпіона світу і ми не були обмежені топ-15 рейтингу для пошуку заміни. У нас було п'ять альтернативних варіантів. Ми вирішили, що Візерспун буде, напевно, найкращим опонентом для Усика.



Я б не сказав, що було складно, все було дуже швидко. Не зовсім коректно називати інші варіанти, які у нас були. За Устінова скажу, що у нас не було такої альтернативи. Перш за все, причина в тому, що Усик не хоче битися з боксерами з Росії, щоб уникнути пересудів. Ну а, з іншого боку, Устинов занадто віковий боксер, і в останніх чотирьох боях він три рази програвав,

– сказав Красюк у інтерв'ю Youtube-каналу VideoBoxing.

Спочатку Усик мав дебютувати у суперважкій вазі 25 травня, а суперником мав бути Карлос Такам. Не склалося. Українець отримав травму, бій відклали, а згодом і суперник відмовився від бою.

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Після цього домовилися з голландцем Тайроном Спонгом. Потужний проспект, який був хорошим кандидатом для дебютного бою. Але й тут невдача. За чотири дні до бою Спонга звинуватили у вживанні допінгу . Бій опинився на межі зриву, а згодом його скасували. Але терміново найшли і йому заміну – американця Чазза Візерспуна.