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У нас народ вільний, хоче виділитися: лідер збірної України про ставлення українців до карантину

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В'ячеслав Кравцов / ФБУ

Капітан збірної України з баскетболу В'ячеслав Кравцов виступає в Японії за клуб "Неофенікс". Кравцов порівняв ставлення японців та українців до обмежень через пандемію коронавірусу.

За словами Кравцова, японці не сильно вірять, що коронавірус це глобальна проблема. Однак, за його словами, вони розуміють серйозність становища.

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"Японці не сильно вірять, що це прямо біда-біда. Уряд намагається врятувати економіку. Місцеві розуміють серйозність становища, вони просто дотримуються дистанції між собою і в місті, і в транспорті", – сказав В'ячеслав у прямому ефірі Ukraine Basket.

Він зазначив, що в японських ресторанах більше немає столиків на чотирьох осіб. "Тільки по двоє тепер можна сідати", – сказав Кравцов.

Також він заявив, що абсолютно всі люди на вулиці в масках. "Якщо ти і заразився, то ти не заразиш інших. Якщо всі, як один, будуть носити маски, цей вірус дуже швидко зійде нанівець", – вважає капітан збірної України.

Щодо ставлення українців, то В'ячеслав вважає, що українці хочуть йти наперекір системі.

"У нас народ вільний. Вони хочуть виділитися. Якщо людям щось сказали, вони відразу хочуть заперечити, десь трошки обі**ати, шукати приховані смисли, йти наперекір системі. Ось за такими треба ганятися", – сказав Кравцов.

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Станом на 13 квітня у світі підтверджено 1 859 011 випадків зараження COVID-19. В Україні інфіковані 3 102 особи, у Японії – 7 370.

Як не захворіти на коронавірус?

  • Регулярно мийте руки з милом або користуйтеся антисептиком;
  • Чхайте та кашляйте у згин ліктя;
  • Термічно обробляйте їжу тваринного походження;
  • Ретельно мийте овочі та фрукти;
  • Не контактуйте з людьми, які мають ознаки респіраторних захворювань;
  • У людних місцях дотримуйтесь дистанції в 1,5 метра.


Перебіг захворювання COVID-19/Інфографіка 24 Каналу

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Автор: Михайло Гема
Теги: Новини Спорту Збірна України з баскетболу Спорт Баскетбол
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