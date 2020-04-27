У нашому футболі кажуть: "Не будь, як Хачеріді", – ексфутболіст "Динамо"

Ексгравець збірної України та київського "Динамо" Владислав Ващук прокоментував скандальну поведінку захисника "Динамо" (Брест) Євгена Хачеріді, який був вилучений у матчі проти "Вітебська" та влаштував "розбірки" після гри.

Слова Ващука цитує "Експрес".

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"Вчинок Хачеріді не можна виправдати. Він підвів усю команду. Євген набув поганої слави. У нашому футболі навіть кажуть: "Не будь, як Хачеріді. Тримай себе в руках". Саме так часто повчають тренери молодих футболістів", – сказав Ващук.

Оборонець "Динамо" Брест був вилучений у матчі з "Вітебськом" за неспортивну поведінку, а після гри намагався з'ясувати стосунки з арбітром Сергієм Чистовим. Як повідомляв 24 канал, Хачеріді "заробив" вилучення наприкінці гри. Оборонець вдарив гравця команди-суперниці, за що отримав пряму червону карту.

Згодом Контрольно-дисциплінарний комітет Білоруської федерації футболу покарав Євгена Хачеріді дискваліфікацією на 5 матчів і грошовим стягненням.

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