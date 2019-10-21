У наступному сезоні: Коломойський заявив про можливе відродження "Дніпра"

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Ігор Коломойський
Ігор Коломойський / bbc.com

Український олігарх Ігор Коломойський прокоментував можливе відродження футбольного клубу "Дніпро". Наразі клуб не виступає у жодній лізі – ні професійній, ні любительській.

Інтернет-видання "Моє місто" повідомляє, що Коломойському поставили запитання, коли футбольний клуб "Дніпро" можна буде знову побачити на полі.

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На це запитання, за інформацією "Моє місто", олігарх відповів: "Я думаю, в наступному сезоні".

Що відомо про "Дніпро"?Ігор Коломойський був власником клубу. У сезоні 2014/2015 "Дніпро" зміг дійти до фіналу Ліги Європи, де поступився "Севільї". Після цього в "Дніпрі" почалися фінансові проблеми. Спочатку з дніпрян декілька разів знімали очки через борги перед екстренером Хуанде Рамосом і його тренерським штабом.

За підсумками сезону 2016/17 клуб зайняв 11 місце в УПЛ і вилетів в Першу лігу. Але у ФІФА вирішили понизити клуб до Другої ліги. З сезону 2018/19 клуб позбавили професійного статусу.

У місті Дніпро було створено новий клуб СК "Дніпро-1". Команду пов'язують з Ігорем Коломойським, хоча почесним президентом є ексдепутат Юрій Береза.

На товариському матчі Україна – Нігерія, який відбувся 10-го вересня у Дніпрі, фанати вивісили банер "UEFA, Dnipro-1 is a Kolomoyskiy's scam". З англійської перекладається як "УЄФА, "Дніпро-1" – афера Коломойського".

Чому Коломойський виїхав з України та де він жив?Олігарх останні два роки перебував за кордоном і тільки у 2019 році повернувся в Україну. Раніше Ігор Коломойський переконував, що востаннє був в Україні у червні 2017 року. Як пояснював підприємець, так довго він не повертався сюди через суди, пов'язані з "Приватбанком". Крім того, Коломойський заявляв що побоюється, якщо повернеться в Україну, то може звідси вже не виїхати. Цілком імовірно, причиною таких слів був його конфлікт з тодішнім президентом Петром Порошенком.

Відомо, що Коломойський поза Україною спершу проживав у Женеві (Швейцарія), проте у 2018 році перебрався до Ізраїлю, де згодом і влаштував собі офіс задля ведення справ. Олігарх неодноразово запевняв, що має намір повернутися до Швейцарії, однак це так і не сталося. Щодо переїзду до Ізраїля, то Коломойський це пояснював сімейними обставинами.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Футбол Спорт Новини Спорту Ігор Коломойський ФК Дніпро-1
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