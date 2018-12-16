У НБА зграя кажанів атакувала баскетболістів, довелося зупинити матч: відео

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У НБА зграя кажанів атакувала баскетболістів
У НБА зграя кажанів атакувала баскетболістів / twitter.com

У рамках матчу американської баскетбольної ліги НБА між "Сан-Антоніо" й "Брукліном" стався кумедний випадок, через який довелося зупиняти гру. На заваді проведенню матчу стали дикі кажани.

Інцидент стався у першій чверті на 7 хвилині за рахунку 11:10 на користь "Нетс".

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Зграя просто літала над баскетбольним майданчиком, тому гру довелося призупинити.

 

 

Деякі гравці вирішили боротися з незваними гостями, а інші втекли до підтрибунного приміщення.

Врешті-решт, крилатих вдалося прогнати й гру відновили. Напевно, кажани сильно налякали баскетболістів "Брукліна", які поступилися з різницею у три очки 117:114.

Що цікаво, це не перший випадок, коли на арені "Сан-Антоніо" в гру вмішуються кажани. У 2009 році в матчі проти "Сакраменто" звірі також вирішили втрутитися в перебіг подій.

 

 

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Теги: Спорт Баскетбол NBA
Джерело: 24 Канал
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