У неймовірному матчі визначився перший фіналіст молодіжного ЧС-2020 з хокею – відео
4 січня був зіграний півфінальний матч молодіжного чемпіонату світу з хокею. Збірна Росії вирвала перемогу у Швеції в овертаймі.
Швеція – Росія 4:5 ОТ (2:3, 1:0, 1:1, 0:1)
Швеція вже на 1-й хвилині зустрічі відкрила рахунок у поєдинку, але перший період залишився за російськими хокеїстами – 3:2. У другій двадцятихвилинці шведи зрівняли рахунок в матчі, а на початку третього періоду вийшли вперед.
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Утримати переможний рахунок Швеції не вдалося. На 48-й хвилині Росія відігралася зусиллями Соколова. В овертаймі точний кидок Івана Морозова вивів російську збірну до фіналу чемпіонату світу.
Відео переможної шайби
Росія вперше з 2016 року зіграє у фіналі молодіжного чемпіонату світу. Тоді росіяни в вирішальному поєдинку поступилися Фінляндії (3:4 ОТ).
Суперник збірної Росії по фіналу визначиться теж 4 січня в матчі між Канадою і Фінляндією. Зустріч розпочнеться о 20:00.