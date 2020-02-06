У Німеччині футболіст розплакався на полі через расизм, а потім отримав вилучення: відео

1/8 фіналу Кубка Німеччини подарувала вболівальникам несподівані результати, драматичні матчі та скандальні події. Усе в купі було на матчі між "Шальке" та "Гертою".

Берлінський клуб відкрив рахунок уже на 12 хвилині завдяки голу Кепке. Наприкінці першої половини гри Пйонтек, який став найдорожчим зимовим придбанням "Герти", відкрив лік забитим голам за берлінців.

Дивіться також: "Баварія" і "Хоффенхайм" у божевільному матчі забили 7 голів: відео

Однак по перерві "кобальтові" відігралися завдяки м'ячам Каліджурі та Харіта. Таким чином, команди провели на полі ще два додаткові тайми по 15 хвилин.

Перемогу вирвав "Шальке" завдяки голу Рамана на 115 хвилині – 3:2.

Драматичний матч затьмарив прояв расизму з боку вболівальників "Шальке". Зокрема, піддався расистським образам 22-річний захисник гостей Йордан Торунаріга.

Тренерський штаб "Герти" повідомив суддю про те, що сталося та попросив вжити заходів. Але Харм Осмерс не став переривати гру.

У результаті Йордан розплакався – партнери втішали молодого футболіста. "Він плакав на полі і не хотів продовжувати", – цитує нападника "Шальке" Беніто Рамана ESPN.

До теми: Фани "МанСіті" закидали ексзірку "Шахтаря" сміттям, гравець пожалівся на расизм і згадав Україну

Через 10 хвилин після початку екстра-таймів Торунаріга вибухнув. Його жорстко збили біля бокової лінії, і Торунаріга влетів у тренера "Шальке" Давіда Вагнера.

Наставник господарів хотів допомогти гравцеві піднятися, але той схопив ящик з пляшками, жбурнув його на газон, відмахнувся від менеджера і повернувся на поле.

Суддя не залишив без уваги обставини і показав футболістові другу жовту. Також арбітр вилучив тренера "Шальке".

Шальке – Герта відеоогляд матчу